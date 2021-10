Petra Kvitová kontra Iga Świątek? Taki mecz jest bardzo możliwy w Zielonej Górze. W grudniu w hali CRS odbędzie się towarzyski mecz tenisowych reprezentacji Polski i Czech.

O przygotowaniach do tego spotkania mówi Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego, który zapewnia, że Czesi mają wystąpić w najsilniejszym zestawieniu.

Czesi grają w najsilniejszym składzie. Zabraknie tylko Barbory Krejčíkovej, która nie jest specjalistką od kortów twardych. Wystąpi natomiast np. Markéta Vondroušová, która w przeszłości grała w Zielonej Górze. Tutaj wygrała turniej rangi Futures w 2016 roku. Będzie przede wszystkim Petra Kvitová, legenda czeskiego tenisa. Będzie grała też Kateřina Siniaková, a z mężczyzn Jiří Veselý, Lukáš Rosol. Wszystko, co najsilniejsze.

Prezes Polskiego Związku Tenisowego liczy, że reprezentacja Polski też będzie mogła pochwalić się największymi gwiazdami.

Czekamy na potwierdzenie gry Igi Świątek i Huberta Hurkacza, bo oni będą grali w turnieju Masters w listopadzie. Czekamy na to, co się wydarzy i oby byli zdrowi. Pozostali zagrają, będą na zgrupowaniu. Będzie Łukasz Kubot, Magda Linette, Magda Fręch, Kacper Żuk. Będziemy mieli pod bronią, wszystko, co najlepsze. Widowisko będzie przednie.