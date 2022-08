Pierwszy dzwonek coraz bliżej, 1 września wypada w kolejny czwartek. Ostatnie dni wakacji to już przygotowania do powrotu do szkoły. Szykuje się też Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze.

Od 1 września przywrócone zostaną rozkłady jazdy obowiązujące w dni nauki, co oznacza zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu na tzw. liniach priorytetowych co 15 minut oraz na liniach podstawowych co 30 minut. Na trasy ponownie wyjadą autobusy linii szkolnych nr 38 i 39. Na nowych trasach będą kursować też: szóstka, dziesiątka i dwunastka. Szczegóły na stronie zielonogórskiego poniżej.

Autobusy linii nr 12 będą kursowały na nowej trasie:

LECHITÓW – Strzelecka – Sienkiewicza – Wrocławska – pl. Piłsudskiego – Chrobrego – Dworzec Główny – Bohaterów Westerplatte – Kupiecka – Batorego – Jana z Kolna – Objazdowa – Zjednoczenia – Działkowa – Prosta – WYCZÓŁKOWSKIEGO

Zmiana trasy linii nr 12 poprawi dostępność komunikacyjną pasażerom korzystającym z przystanków przy ulicy Zjednoczenia i Objazdowej (zwiększy się liczba kursów z tych przystanków rekompensując utrudnienia związane z remontem wiaduktu), ponieważ częstotliwość kursowania linii nr 12 będzie większa niż obecnie autobusów linii nr 6. Wycofanie linii nr 12 z ulicy Batorego i Elektronowej spowoduje zmianę trasy linii nr 6.

Nowa trasa linii nr 6:

ZAJEZDNIA CHEMICZNA – Chemiczna – Zjednoczenia – Elektronowa – Energetyków – Batorego – Jana z Kolna – Objazdowa – Zjednoczenia – Herberta – Batorego – Kupiecka – Bohaterów Westerplatte – Dworzec Główny – Chrobrego – BRANIBORSKA

Z powodu braku możliwości przejazdu autobusów przez remontowany wiadukt przy ulicy Zjednoczenia autobusy linii nr 9 kursują obecnie objazdem przez ulicę Batorego i Herberta. Z uwagi na konieczność zapewnienia połączenia w relacji Zjednoczenia – Wyszyńskiego zmieni się (do czasu wznowienia ruchu autobusów przez wiadukt) trasa linii nr 10. Autobus z ulicy Zacisze zamiast do pętli przy ulicy Wyczółkowskiego pojedzie ulicą Działkową i Zjednoczenia do pętli przy Objazdowej.

Nowa trasa linii nr 10:

WROCŁAWSKA – al. Konstytucji 3-go Maja – Długa – Jaskółcza – Ptasia – Wyszyńskiego – Zacisze – Działkowa – Zjednoczenia – OBJAZDOWA

Ze względu na wprowadzone powyżej zmiany likwidacji ulega zastępcza linia Z20.