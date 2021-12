Rocznie w Europie ponad 3 mln osób choruje na nowotwory. Walka z rakiem jest nierówna, także poprzez dysproporcje w służbach zdrowia różnych państw UE.

Walka z rakiem to jeden z tematów, którym w europarlamencie zajmuje się europoseł Bartosz Arłukowicz.

Jeśli Europa potrafi budować razem drogi, potrafi budować szpitale, prowadzić wspólną politykę klimatyczną czy rolną, to musi stawić czoła takiemu wyzwaniu, jakim jest rak. Ja mówiłem m.in. w Zielonej Górze o 6-punktowym planie Arłukowicza, gdy szedłem do Parlamentu Europejskiego. Jednym z najważniejszych punktów była walka z rakiem i to się stało.