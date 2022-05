Trwają prace remontowe na wiadukcie przy Al. Zjednoczenia. Konsorcjum firm Inżynieria z Wrocławia i Dromosttor z Lwówka Śląskiego stwierdziło znaczne uszkodzenia ustroju nośnego.

Dlatego od najbliższego poniedziałku nastąpią ograniczenia w jeździe pojazdów ciężkich. Przejezdna jest jedna, zachodnia nitka wiaduktu. Od 30 maja zamknięty będzie wjazd dla aut powyżej 3,5 tony. Ograniczenia dotyczą też autobusów i wpłyną na zmiany w rozkładzie jazdy. Wszystko do czasu przeprowadzenia kolejnych ekspertyz. Po nich zostaną podjęte decyzje, co dalej. O sprawie pisze też prezydent miasta. – W tym przypadku oznacza to totalny paraliż tej części miasta – napisał na Facebooku Janusz Kubicki.