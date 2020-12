Związki Centrum z Zieloną Górą są bardzo bliskie. 1 kwietnia 2019 utworzono Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych, nową jednostkę organizacyjną Centrum Badań Kosmicznych. Profesor Marian Banaszkiewicz, który gościł w programie Kwadrans Akademicki przypomniał.

Laboratorium, które zajmuje się robotyką kosmiczną ma dosyć złożoną nazwę: Dynamika Manipulatorów Satelitarnych, która odpowiada temu co chcemy robić. Robotyka znalazła się tutaj dlatego, że mamy dobre wsparcie na Uniwersytecie w tej dziedzinie na Wydziale Mechanicznym. Nasze ostatnie próby dowodzą, że mamy też zainteresowanie studentów co jest bardzo ważne. Myślę, że Koło Inżynierii Kosmicznej będzie miało do odegrania bardzo ważną rolę w rozwoju tej dziedziny w regionie i Polsce.

Laboratorium, które zajmuje się robotyką kosmiczną ma dosyć złożoną nazwę: Dynamika Manipulatorów Satelitarnych, która odpowiada temu co chcemy robić. Robotyka znalazła się tutaj dlatego, że mamy dobre wsparcie na Uniwersytecie w tej dziedzinie na Wydziale Mechanicznym. Nasze ostatnie próby dowodzą, że mamy też zainteresowanie studentów co jest bardzo ważne. Myślę, że Koło Inżynierii Kosmicznej będzie miało do odegrania bardzo ważną rolę w rozwoju tej dziedziny w regionie i Polsce.

To nie jedyne związki naszego regionu z CBK oraz realizowanymi projektami wykraczającymi, nomen omen, w kosmiczną przyszłość. Według umowy zawartej w listopadzie 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego i podpisanej pomiędzy marszałek Elżbietą Anną Polak oraz Michałem Nicklem – prezesem spółki PTB Nickel – powstanie Park Technologii Kosmicznych (PTK) w Nowym Kisielinie, dzielnicy miasta Zielona Góra. Wykonawca zbuduje obiekt za 28 mln zł do końca grudnia 2022 roku. Koszt całej inwestycji to 60 mln zł.

Zapytaliśmy prof. Banaszkiewicza czy w Parku Technologicznym będą powstawać satelity.