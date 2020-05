W Zielonej Górze i okolicy stopniowo otwierają się atrakcje turystyczne. Z powrotem działa już m.in. muzeum w Ochli. Do wznowienia działalności przygotowuje się również instytucja, która poleca nam zwiedzanie atrakcyjnych miejsc – centrum informacji turystycznej Visit Zielona Góra.

Pracownicy centrum gromadzą informacje, które obiekty są już czynne. Zajęli się również inwentaryzacją i oznakowaniem ścieżek rowerowych oraz szlaków nordic walking.

Jak widać na naszym profilu na Facebooku, raz na jakiś czas będziemy proponować pewne trasy nordic walking, przede wszystkim na Wzgórzach Piastowskich. Tam wszystko jest pięknie oznakowane, warto z tego korzystać. To też nasza odpowiedź na to, co się dzieje dookoła, bo uważamy, że spędzanie czasu w lesie, z rodziną, jest najlepszą formą odpoczynku, odreagowania, odstresowania się. Stawiamy też na szlaki rowerowe.