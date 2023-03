21 marca to Światowy Dzień Zespołu Downa. I choć data ta przypada dopiero we wtorek, to na Uniwersytecie Zielonogórskim już dzień wcześniej dyskutowano o tym, z jakimi problemami mierzą się obecnie osoby z zespołem Downa oraz ich najbliżsi, w tym rodzice.

Dyskusję podjęto podczas konferencji naukowo – artystycznej pod hasłem “Weź mnie doceń, a nie oceń”. Jak zatem wygląda świat osób opiekujących się dziećmi lub dorosłymi z zespołem Downa? Zapytaliśmy o to Patrycję Łychmus ze Stowarzyszenia „Syndrom”, które to było współorganizatorem spotkania.

Łatwo nie jest, ale dajemy radę. Boli nas jednak to, że nie ma pomysłu i wspomagania osób w niektórym wieku. Walczymy z systemem.

I między innymi o tym dyskutowano podczas spotkania na UZ. Konferencja na naszej uczelni była jednym z dwóch elementów obchodów Światowego Dnia Osób z zespołem Downa. Bo już we wtorek natomiast w hali CRS zaplanowano akcję bicia rekordu na najdłuższy łańcuch z kolorowych skarpetek.

– mówił dr Grzegorz Hryniewicz z Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy UZ. A event w hali CRS przy ulicy Sulechowskiej potrwa od godziny 10 do 12.