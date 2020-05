Od 1 czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT wznawiają loty pasażerskie. Taka oficjalna informacja pojawiła się na stronie przewoźnika. Czy to oznacza, że już za dziesięć dni będzie mogli polecieć z Babimostu do Warszawy?

Jak czytamy w komunikacie: Pierwszy, pilotażowy etap obejmuje stopniowe przywracanie połączeń krajowych, nastawionych przede wszystkim na wsparcie biznesu i budzącej się branży turystycznej. (…) Obserwując rozwój sytuacji na międzynarodowym rynku lotniczym, podjęliśmy decyzję o stopniowym przywracaniu połączeń pasażerskich, zawieszonych w połowie marca br.

Połączenie między stolicą a Babimostem będzie jednym z pierwszych lotów, który zostanie otwarty.

Planujemy, aby połączenie było wykonywane do dwóch razy w tygodniu, dlatego też przedsięwzięliśmy odpowiednie środki, ażeby połączenia były wykonywane bezpiecznie. Wprowadzamy procedurę „Bezpieczny lot”. To kontrolne pomiary temperatury już na lotnisku, przy wejściu do terminalu, konieczność zakrywania ust i nosa przez całą podróż – a zatem od wejścia do terminalu do wyjścia z lotniska, włącznie z podróżą w samolocie. A także specjalne systemy kolejek tak ażeby osoby były odgrodzone od siebie.