Na początek odrobina historii, Yaris Cross został pokazany w 2020 roku, a pierwsze modele do klientów zaczęły docierać w roku 2021. Pojazd został zaprojektowany przez zespół specjalistów z Europy i Japonii z myślą o europejskim rynku. Bazuje na platformie GA-B z serii TNGA, którą dzieli z Toyotą Yaris IV generacji.

Rozstaw osi modelu jest taki sam jak Yarisie, ale nadwozie zostało poszerzone o 20 mm i wydłużone o 240 mm. Przypomnijmy Samochód ma: Długość 4180 mm Szerokość 1770 mm, Rozstaw osi 2560 mm Prześwit 175 mm. Samochód ma też polski akcent ponieważ silnik 1.5 116 km produkowany jest w Wałbrzychu.

Zerkając na odświeżonego Yarisa gołym okiem nie dostrzeżemy zmian jakie nastąpiły. Nadwozie samochodu zostało nie naruszone, Toyota nie przeprowadziła tutaj żadnych modyfikacji. Zmiana jaka się pojawia to nowy kolor „Urban Khaki” oraz w opcji 18 calowe felgi dla wersji Premier Edition.

Największa zmiana to nowa jednostka silnikowa. Inżynierowie wsłuchali się w głosy użytkowników tego samochodu, którzy mówili o słabej jednostce, postawiono na zmiany. Japończycy wprowadzili kilka modyfikacji, m.in. zastosowali nową przekładnię hybrydową z elementami pochodzącymi z układu hybrydowego 5. generacji, a także większy i mocniejszy silnik elektryczny. Dzięki temu moc całego układu została zwiększona z 85 kW (116 KM) do 96 kW (130 KM). Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w 10,7 s, czyli o pół sekundy lepiej szybciej niż 116-konna odmiana, a sam silnik jest jeszcze bardziej Elastyczny. Prędkość max wynosi 170km/h Spalenie wynosi od 4,5-5,2 l/100 km, choć są rekodziści którzy mieszczą się w w 4 litrach na 100/km. Pokazuje to jak oszczędnym autem jest Yaris Cross

Kolejna zmiana jaka się pojawiła to lepsze wytłumienie. Przy lewej poduszce silnika pojawia się tłumik drgań, poprawiono wygłuszenie przegrody silnika, na podszybiu pojawiło się wytłumienie oraz grubsze szyby, rzeczywiście względem pierwszej wersji jest poprawa.

W wersji poliftowej kierowca ma do dyspozycji nowy 12 calowy ekran oraz nowy ekran multimediów.

Toyota Safety Sense oraz najnowsza generacja systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate. Nowa kamera poprawione czujniki radarowe o większym zasięgu i szerszym kącie widzenia. Lista zmian z zakresu poprawy bezpieczeństwa jest długa.

Ceny Nowego Yarisa Crossa Startują od 104 tyś złotych. W tej opcji kierowca ma do dyspozycji adaptacyjny tempomat czy system wspomagający pokonywanie podjazdów. Im wyższa wersja wyposażenie tym liczba udogodnień większa. W testowanej przez nas wersji GR Sport. Kierowca otoczony jest zamszową ekologiczną tapicerką, tylny zderzak w sportowej stylistyce oraz 18 calowe felgi.

Plusy i Minusy

+ rozmiary karoserii i widoczność

+ ilość miejsca w środku

+ bagażnik 397L

+ łatwość obsługi

+ oszczędny zespół napędowy

+ osiągi i własności jezdne

– wpadki ergonomiczne i wykończeniowe