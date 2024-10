Trwa XII Lubuska Konferencja Neurologiczna. Eksperci dzielą się wiedzą, najświeższymi wiadomościami i doświadczeniami z tego szerokiego działu medycyny.

– To jest dla Zielonej Góry wielkie, coroczne wydarzenie – mówi dr n. med. Szymon Jurga, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii w Szpitalu Uniwersyteckim.

Są poruszane tematy najczęstszych schorzeń, gdzie nastąpił duży postęp w diagnostyce i leczeniu. Zaczynając od udarów mózgu, po stwardnienie rozsiane, które kiedyś było skazujące na inwalidztwo, a teraz jest to choroba przewlekła.

– Zalety takich konferencji należałoby rozpatrywać na kilku płaszczyznach – dodaje prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Po pierwsze jest to miejsce spotkania dla specjalistów w zakresie neurologii. Wielu z obecnych lekarzy jest związana z naszą uczelnią i szpitalem. Takie spotkania pozwalają określić perspektywy rozwoju naukowego. Są też nasi studenci z kierunku lekarskiego. Jest to dla nich możliwość posłuchania, co mówią starsi koledzy, i być może w przyszłości odnalezienia się na specjalizacji neurologicznej.