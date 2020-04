54 godziny wystarczą, by wymyślić coś praktycznego i pożytecznego dla ludzi. To ważne szczególnie teraz, gdy zmagamy się z koronawirusem. Rozwiązaniom, które mają nam ułatwić życie w trakcie epidemii, był poświęcony Startup Weekend.

To wydarzenie, podczas którego rodzą się pomysły na nowe produkty i usługi. W jego wirtualnej odsłonie uczestnicy stworzyli i nadesłali 16 projektów.

Obszary, w jakich poruszaliśmy się tym razem, były skoncentrowane na wsparciu pracowników służby zdrowia – rozwiązaniach z dziedziny telemedycyny, leczenia i diagnostyki. Dotykały również problemów społecznych, z którymi stykają się osoby starsze. Były też pomysły związane z edukacją, czyli proponowane były alternatywne sposoby nauczania. I pojawił się aspekt biznesowy – szeroko pojęte rozwiązania, które umożliwiają firmom utrzymanie dochodów.

Jurorzy wyłonili 3 pomysły, które przeszły do finału konkursu. To m.in. aplikacja Therapify do internetowej rezerwacji wizyty u psychoterapeuty.

Będzie umożliwiać specjalistom zdrowia psychicznego reklamowanie swoich usług, a pacjentom pomoże znaleźć specjalistę i zarezerwować wizytę. Cała komunikacja również może odbywać się dzięki temu narzędziu. Jurorzy przy ocenie podkreślali, że cała branża związana z naszym zdrowiem psychicznym została zmuszona do tego, aby przenieść swoje usługi do internetu, a uważamy, że w tym czasie jest to jeszcze bardziej potrzebne niż kiedykolwiek.

Pozostałe dwa wyróżnione projekty to platforma „Eksperci vs kryzys” – doradztwo biznesowe dla firm w kryzysie i Auto-Steril – narzędzie do zautomatyzowanej dezynfekcji powierzchni wielokrotnego użytku.

Polska edycja Startup Weekend była jednym z sześćdziesięciu konkursów na całym świecie. Do międzynarodowego finału przejdzie 20 najlepszych projektów. Wtedy pomysły będą ulepszane i rozwijane pod okiem ekspertów. Już teraz polscy organizatorzy konkursu doradzają, w jaki sposób można je wprowadzić na rynek. Dostępne są np. dofinansowania ze środków na walkę z COVID-19.