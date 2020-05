Osocze pacjentów, którzy wyzdrowieli z COVID-19, jest przydatne w leczeniu ciężkich przypadków tej choroby. Zawiera przeciwciała, dzięki czemu poprawia się stan zdrowia hospitalizowanego człowieka. Osocze przyjmuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W Zielonej Górze do centrum zgłosił się już pierwszy dawca. To pan Piotr, który wcześniej przez wiele lat oddawał krew. RCKiK zachęca, by inne wyleczone osoby także oddały osocze. Muszą spełniać te same warunki, co krwiodawca.

Później są dodatkowe wymogi, które polegają na posiadaniu dwóch ujemnych wyników badań (w kierunku koronawirusa – przyp. red.) i odpowiednim okresie po drugim ujemnym wyniku badania. Wszystkie osoby, które chciałyby złożyć deklarację dotyczącą ewentualnego oddania osocza, są proszone o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dodatkowo dawcami osocza mogą być osoby, które w przeszłości nie miały przetoczonej krwi albo jej składników, a także kobiety, które nie były w ciąży.