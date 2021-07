Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze zmaga się z ogromnym problemem, jakim jest wysyp małych kociąt. W przytułku zaczyna brakować miejsca oraz wyposażenia.

Pracownicy schroniska mają ręce pełne roboty, dzikie kocięta przychodzą do nich codziennie. O sytuacji panującej aktualnie w przytułku dla zwierząt mówiła kierownik schroniska – Sylwia Zając.

Już nawet trzymamy kocięta w większych klatkach dla gryzoni. Po prostu wysypaliśmy się z całego sprzętu. Nie ma dnia, żeby nie przychodziły do nas kolejne kocięta i niestety nie tylko, że one pojawiają się tak licznie, to jeszcze wszystkie praktycznie są chore.