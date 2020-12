SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, to rzadka choroba genetyczna, która prowadzi do osłabienia możliwości poruszania się czy oddychania. Z pierwszym, najcięższym typem tego schorzenia zmaga się 5-miesięczna Ania z Zielonej Góry. Na początku stan dziewczynki się pogorszył, ale teraz jest już stabilny.

Ania stale przechodzi rehabilitację i jest pod opieką szpitala w Szczecinie.

W szpitalu tym podawane są Ani zastrzyki do rdzenia kręgowego, które mają na celu zatrzymanie choroby. Jest to seria zastrzyków co 2 tygodnie, ostatnio było czwarte wkłucie. Teraz będą serie zastrzyków co cztery miesiące. Ten lek to syntetyczne białko, które jest wstrzykiwane do rdzenia kręgowego, ma pobudzić pracę neuronów odpowiadających za pracę mięśni, w tym przede wszystkim oddychanie.