Miasto doceniło 100 nauczycieli. Prezydent Pabierowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczył belfrom nagrody. Wśród wyróżnionych byli także dyrektorzy zielonogórskich placówek. Uroczystość odbyła się w zielonogórskim Planetarium.

– Uważam, że uczenie obywatelskich postaw i historii jest bardzo ważne dlatego trzeba nauczycieli honorować – mówił prezydent Marcin Pabierowski.

Zawód nauczyciela to wybór misji życiowej. Uhonorowanie nauczyciele jest ogromnie wartościowe. To jest praca nie tylko w godzinach pracy, ale także poza pracą. To jest odpowiedź na potrzeby i zmieniający się wokół nas świat