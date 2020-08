Zeszyty, ołówki, książki, to niezbędne artykuły, jakie musi mieć ze sobą każdy uczeń. Zbliżający się koniec wakacji oznacza powrót dzieci do szkół, ale zanim to nastąpi powinniśmy odpowiednio do tego się przygotować.

Zapytaliśmy rodziców, czego ich zdaniem nie może zabraknąć w szkolnej wyprawce.

Odpowiednie wyposażenie ucznia na pewno też dużo kosztuje. Rodzice prognozują, że to wydatek rzędu kilkuset złotych.

Uczniom przypominamy, został wam… tydzień wakacji. Materiał przygotowała Oriana Serszyńska.