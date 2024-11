Rodzice i opiekunowie, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o świadczenie 300 plus na zakup wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry start” powinni się pośpieszyć. Mają na to czas tylko do końca listopada.

W ramach programu “Dobry Start” rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów i wszelkich sprzętów niezbędnych do nauki – przypomina Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS, w regionie.

Prawo do wsparcia ma każde dziecko, które uczy się w szkole do ukończenia 20. lub 24. roku życia w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioski z programu „Dobry Start” można składać do 30 listopada, wyłącznie elektronicznie przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość internetową oraz portal Emp@tia. Pieniądze są wypłacane na rachunek bankowy podany we wniosku. Aby złożyć wniosek o wsparcie niezbędny jest dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie, adres mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności – jeśli jest wystawione.

Konieczny jest również PESEL dziecka oraz nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza. Jeżeli rodzic lub opiekun złoży wniosek w listopadzie, pieniądze trafią na konto najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy. W naszym województwie złożono już ponad 88,5 tys. wniosków o 300 plus. Kwota wypłaconego do tej pory wsparcia wynosi przeszło 36,5 mln zł.