A może tak wybrać się na spacer do lasu? Wokół Zielonej Góry i w samym mieście są godne uwagi, a wciąż mało znane tereny. Celem leśnych wędrówek mogą być np. Wzgórza Piastowskie i Las Odrzański.

Około 10 kilometrów na północ od Zielonej Góry, w okolicy Krępy, znajduje się miejsce znane przed wojną jako Oderwald. I choć dzisiejszy Las Odrzański nie jest do końca tym samym obszarem co wtedy, to wciąż mamy w nim co podziwiać.

W samym kompleksie leśnym znajduje się kilka dużych starorzeczy Odry o kształcie podkowy. Powstały w XVIII wieku. Szukając ciekawych okazów drzew w tym miejscu, możecie spotkać starodrzewia dębowe, które zajmują największą powierzchnię lasu. Pod względem ornitologiczny proponowany przeze mnie rezerwat też jest dość ciekawy. Stanowi kluczowy fragment ptasiego obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Odry”. Jednym z najważniejszych gatunków jest dzięcioł średni, którego liczebność oszacowano na kilkadziesiąt par. Na starorzeczach spotkacie także gniazdujące żurawie czy łabędzie. Cały teren jest bogatym siedliskiem bobrów.

W Lesie Odrzańskim poprowadzona jest ścieżka edukacyjna, a przy brzegu rzeki znajdziemy przystań turystyczną dla łodzi. Do Krępy dostaniemy się autobusem MZK linii nr 22, rowerem, możemy też iść czerwonym szlakiem nordic walking z Łężycy.

Warto wybrać także trasy w południowej części miasta – na Wzgórzach Piastowskich. Również tam maszerują z kijkami turyści i mieszkańcy. Wędrują np. zielonym szlakiem z Ogrodu Botanicznego do źródełka czy żółtym szlakiem wokół Góry Tatrzańskiej. A to jeszcze nie wszystko. Co zatem wypada odwiedzić?

Zielony szlak z amfiteatru na Wzgórze Jagodowe czy czerwony szlak prowadzący z kąpieliska miejskiego przy ulicy Botanicznej na Górę Wilkanowską, na szczycie której znajduje się 20-metrowa Wieża Bismarcka zbudowana z czerwonej cegły w 1902 roku. Ponadto dla osób chcących poczuć się jak w górach i lubiących wyzwania proponuję najdłuższy szlak – „Wielka Piasta”, około 14 kilometrów czarnego szlaku, który prowadzi z amfiteatru przez najwyższe wzniesienia Wzgórz Piastowskich i z powrotem do amfiteatru.

Więcej o przyrodzie i zabytkach w zielonogórskich lasach – do posłuchania w odcinkach audycji „Visit Zielona Góra”.