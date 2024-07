Ty masz wakacje, jedziesz nad morze, lecisz za granicę na długo wyczekiwany reset. Do sieci wrzucasz pocztówkę z pięknym widokiem w tle i nawet nie zastaniawiasz się jaki widok zastaniesz po powrocie do domu. Do pracy ruszyli złodzieje… Niestety zaczął się sezon na włamania.

Na osiedlach Śląskim i Pomorskim odnotowano w ostatnich dniach dwie próby włamań. Wykręcone zamki do drzwi leżały na wycieraczce jednak drzwi nie zostały otwarte. W jednym z przypadków złodzieja spłoszył sąsiad okradanego. Dobrym zabezpieczeniem naszego dobytku na czas urlopu może być właśnie sąsiad – sojusznik.

Złodzieja odstraszy na pewno monitoring, alarm i pozamykane okna. Warto wstrzymać się z wrzucaniem zdjęć z wakacji. Przypominamy, że w ten sposób nie tylko chwalimy się znajomym, ale również informujemy złodzieja, że nie ma nas w domu.

– Bardzo ważne jest ubezpieczenie domu, mieszkania. Jeśli już złe się wydarzy można odzyskać straty z tytułu polisy – podpowiada rzeczniczka zielongogórskiej Policji.

Jeśli jesteś świadkiem podejrzanego zachowania w okolicy lub na klatce schodowej skontaktuj się z właścicielem mieszkania lub bezpośrednio z Policją.

Zielonogórska Policja podpowiada, żeby poprosić sąsiada np. o zabranie sprzed drzwi zalegających ulotek. – Warto w sąsiedzie mieć przyjaciela, któremu na czas wyjazdu możemy zostawić pod opieką klucze do mieszkania – mówi podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.