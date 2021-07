Wyjątkowych gości mieliśmy dziś w naszej redakcji. Radio Index odwiedziły przedszkolaki. Dzieci mogły zobaczyć jak od kuchni wygląda praca dziennikarza, prezentera radiowego, a nawet operatora kamery i realizatora wizji. Bo Radio Index to też telewizja.

Największe zainteresowanie wzbudził “green screen”, czyli zielona ściana w studiu. To właśnie za jej pomocą możemy stworzyć dowolne tło dla dowolnego programu. Ciekawostek nie zabrakło też w studiu radiowym. Zwłaszcza podczas wejścia na żywo na antenę. Mówi Mateusz Kasperczyk, jeden z naszych prezenterów.

Maluchy z “Akademii Przedszkolaka” po raz pierwszy miały okazję zajrzeć za radiowe oraz telewizyjne kulisy. Mówi Agata Sołdańska, jedna z nauczycielek.

Pośród dzieci były też i takie, w których widzieliśmy naszych następców.

Milenka to jednak wyjątek. Pozostałe dzieci zgodnie stwierdziły, że praca w radiu lub telewizji nie jest ich marzeniem. Co oznacza, że razem z redakcyjnymi kolegami możemy być spokojni o nasze posady, bo nikt – póki co – nie planuje nas z nich wygryźć.