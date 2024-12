Fajnie, bo to bardzo przyjemne jest zagrać w Final4 tej Ligi Akademickiej. Pierwszy rok liga została utworzona i od razu jesteśmy w finale. Jedziemy z takimi, ja wiem… nadziejami. Gramy półfinał z Bydgoszczą. Myślę, że zarówno drużyna z Bydgoszczy, jak i każda inna jest do pokonania. I z tą nadzieją jedziemy, a jeżeli nam się uda wygrać piątek z Bydgoszczą, no to później już jak w finale byśmy zagrali, no to już jest spełnienie chyba naszych marzeń. To już bez względu na wynik