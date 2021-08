Wolontariusze pilnie poszukiwani. Tym razem do obsługi tegorocznej edycji Kozzi Film Festiwalu. A ten już za nieco ponad miesiąc. Jak mówią organizatorzy – bedzie co robić, dlatego każda chętna osoba przyda się do pomocy.

Jedynym warunkiem do spełnienia jest ukończenie minimum 16 roku życia. Wtedy kandydaci na wolontariuszy potrzebują pisemnej zgody od opiekuna prawnego. W przypadku osób pełnoletnich wystarczą chęci do pracy. Mówi Natalia Dyjas – Szatkowska, koordynator projektu.

Wolontariusze będą mieli różne zadania. Mogą pomagać w biurze festiwalowym, mogą pomagać przy samych wydarzeniach – czyli na przykład obsługa widowni. Zadania proste i przyjemne. Mogą też się zająć promocją. Zadania będą dostosowane do predyspozycji wolontariuszy. Bo to ma być przyjemność.

Zgłoszenia o chęci przystąpienia do wolontariatu można deklarować mailowo na adres kozzi.wolontariat@norwid.zgora.pl lub osobiście w gmachu głównym Biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Termin zgłoszeń upływa 3 września.