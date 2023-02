Nie macie głowy do dat, a chcielibyście być na bieżąco ze wszystkimi ważniejszymi wydarzeniami i rocznicami? Mamy dla Was propozycję – od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie szóstej słuchajcie Radia Index i przygotowanego przez nas kalendarium.

Jakie dokładnie informacje znajdziecie w kalendarium? Mówi o tym jego autor, Marek Majer.

W codziennym kalendarium spojrzymy w historię i zobaczymy co się interesującego działo w tym dniu na świecie. Będą to głównie ciekawostki ze świata polityki i muzyki.

Kalendarium Radio Index od poniedziałku do piątku tuż po godzinie 6. W planach jest rozszerzenie audycji również o weekend.