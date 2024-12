Zielona Razem chce być blisko Koalicji Obywatelskiej w ratuszu. O tym wprost mówił na antenie Radia Index radny Wiesław Kuchta. Przedstawiciel Zielonej Razem nie ukrywa, że są projekty, których nie jest wielkim entuzjastą, jak choćby amfiteatr.

Zdaniem Kuchty lepsza byłaby hala widowiskowa, ale jeśli miasto pozyska środki zewnętrzne na remont zasłużonego miejsca festiwalowego też podniesie rękę za.

Chcemy brać udział w tworzeniu budżetu. Chcemy współpracować i tak się dzieje. Amfiteatr? Jeżeli miałbym wybierać między halą widowiskową, a amfiteatrem, to wybrałbym to pierwsze, bo w hali można zrealizować więcej projektów. Jeżeli jednak te pieniądze będą zdobyte z zewnątrz, to oczywiście zagłosuję za, bo nie będę się przykuwał łańcuchami do ławek.