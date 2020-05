Współpraca z naszymi partnerami z Niemiec jest kluczowa – tak o swojej firmie i obecnej sytuacji na rynku pracy mówił Henryk Dudziak – prezes spółki Darstal. Gość magazynu gospodarczego “Mamy nosa do biznesu” nie ukrywał, ze w obecnych realiach stosunki z firmami zza zachodniej granicy są kluczowe.

Darstal specjalizuje się m. in. w obróbce odlewów żeliwnych. W dobie pandemii koronawriusa współpraca z Niemcami stała jednak pod dużym znakiem zapytania. – Było gorąco – mówił Henryk Dudziak:

Nerwowym momentem był sam początek ogłoszenia pandemii w Polsce. Łączyło się to z zamknięciem granic. Nie wiadomo było, co dalej z kierowcami, czy powinni odbywać kwarantanne. Jak to się wyjaśniło, kamień spadł nam z serca,. bo wiedzieliśmy, że nasz klient nas potrzebuje.