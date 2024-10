Nowy sezon, nowy Zastal, nowy kapitan. Liderem będzie Michał Kołodziej, który był jednym z tych którzy przedłużyli kontrakt z Zastalem. Drużyna ma walczyć o play offy.

Coraz bliżej do pierwszego meczu Zastalu w nowym sezonie. Klub i drużyna zaczyna nowy rozdział. Czy po okresie perturbacji i niepewności będzie to nowa piękna historia? Zespół ma walczyć o play-off. – Mamy na tyle potencjału, że powinniśmy być lepszej sytuacji niż w poprzednim sezonie – mówi kapitan zespołu Michał Kołodziej.

Da się u nas zobaczyć dużą zespołowość bo w większości tych meczów przed sezonem nie było lidera punktowego. Każdy rzucał po kilkanaście punktów więc myślę, że to będzie na plus i ta koszykówka będzie się podobać

Jutro na otwarcie sezonu starcie z Anwilem Włocławek, który jak zawsze mierzy wysoko. A więc przed zielonogórzanami nie tylko prezentacja przed własną publicznością, ale też weryfikacja przedsezonowych przygotowań.

Co wiemy to wiemy. Nie chcę teraz zdradzać i zostawimy to dla nas. Kompletna rewolucja w Anwilu. Zostało tam chyba dwóch zawodników z poprzedniego sezonu. Podpisali dobrych zawodników, którzy grali w dobrych klubach w przeszłości. Nowy trener widać, że ma ciekawe pomysły na grę Anwilu i na pewno będzie ciężko ich zatrzymać