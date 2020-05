Od północy przywrócony do użytku zostanie Zielonogórski Rower Miejski. – Dzwonił do mnie Robert Górski, który jest „generałem” do spraw rowerów i mówił, że można otwierać – przyznał w audycji Miejski Alert Janusz Kubicki.

Wypożyczalnia będzie działać na dotychczasowych zasadach. Do dyspozycji zielonogórzan będzie 400 jednośladów na 40 stacjach. Pierwsze 20 minut jazdy niezmiennie będzie bezpłatne.

Rowery będą dostępne od północy, 6 maja. Będą działały tak, jak do tej pory. Będzie można wypożyczać je za pomocą aplikacji lub na panelu w punkcie wypożyczeń. Na takich samych zasadach. Ważne jest, żeby przy skorzystaniu z roweru, mieć rękawiczki, a gdy ich nie mamy, powinniśmy dobrze umyć ręce lub zdezynfekować. Pamiętajmy też, żeby nie dotykać brudnymi rękoma twarzy.

Jednoślady będą dostępne od jutra, zaś w niedzielę rusza Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy, czyli popularna giełda na Zjednoczenia.

Giełda rozpocznie funkcjonowanie w sposób, oczywiście, ograniczony. Te ograniczenia dotyczą nas wszystkich, tak samo jest w galeriach handlowych. Jest koncepcja, żeby giełda wracała do życia tak, jak wiele innych dziedzin.

