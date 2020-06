Na tę informacje czekało wielu przyszłych rodziców. W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze kobiety znów mogą rodzić w towarzystwie partnera. Aby poród był bezpieczny, trzeba spełnić kilka warunków. Nie wszystkie, zdaniem pacjentek, są do zaakceptowania.

Chodzi m.in. o konieczność wykonania testu w kierunku zakażenia koronawirusem. Osoba towarzysząca rodzącej musi go wykonać maksymalnie 5 dni przed porodem. Wytyczne szpitala spotkały się z dużą krytyką ze strony kobiet.

– Problem się rozwiązał sam. Bo nie każdego stać na zrobienie testu. Zresztą nie wiadomo, kiedy taki test zrobić, bo można nie trafić z ważnością. Więc takich porodów rodzinnych nie będzie za wiele – pisze na Facebooku szpitala pani Małgorzata. – Czemu korzystanie z ustawowych praw pacjenta jest uzależnione od zrobienia płatnego badania? Dość drogiego dodatkowo, bo 500-600 zł to nie jest mało – dopytuje pani Zofia.

Mowa o teście genetycznym PCR, który w szpitalu można wykonać komercyjnie. Z czego wynika jego cena?

Wydaje mi się, że to jest pytanie przede wszystkim do laboratoriów. My jako szpital tego testu nie robimy, jesteśmy jedynie miejscem, gdzie jest pobierany wymaz. Przekazujemy go do innego laboratorium – w Poznaniu czy Szczecinie. Oczywiście mamy świadomość, że koszt jest bardzo wysoki, natomiast z naszego punktu widzenia jest on nieodzowny. Chcemy chronić pacjentów i personel przed zakażeniem. Proszę pamiętać, że oddział położniczy znajduje się w tym samym budynku, w którym leżą także pacjentki na patologii ciąży, ginekologii i ginekologii onkologicznej.