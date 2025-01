Liczenie pieniędzy wciąż trwa, ale możemy już mówić o rekordzie. Sztab WOŚP ze wstępnych wyliczeń podaje, że w Zielonej Górze zebraliśmy ponad 800 tysięcy złotych. 33. finał WOŚP za nami, ale nadal można licytować.

W Zielonej Górze w gotówce do skarbonek WOŚP trafiło ponad pół miliona złotych. Do tego dochodzą jeszcze zbiórki internetowe i tak w e-skarbonce jest już blisko 170 tysięcy złotych. – Będziemy podliczać to wszystko do 10. lutego wtedy dobiegają końca wszystkie aukcje WOSP na Allegro – mówi Joanna Malon z zielonogórskiego sztabu WOŚP.

WOŚP nie zna żadnych podziałów. To jest idea ponad wszelkimi podziałami, poglądami różnego typu. W WOŚP nie ma osób, które zarządzają. W WOŚP jest jedna ekipa, która wspólnie pracuje i jak trzeba to nosi kartony, a jak trzeba to występuje przed mediami. Tutaj nie ma żadnych wytycznych, żadnych granic, także byliśmy jedną wspólną ekipą. Z nami zagrała cała Zielona Góra

Sztab WOŚP zorganizował mnóstwo wydarzeń, w których jak zwykle aktywnie uczestniczyli mieszkańcy miasta. Podczas eventów także zbierano pieniądze. Mówi Agnieszka Opalińska członkini sztabu WOŚP, która prowadziła zabawę na tirze.

My wylicytowaliśmy wszystko, nie zostało nam nic. Na bieżąco produkowaliśmy vouchery, trafiały do nas vouchery. Ludzie się świetnie bawili, śpiewali, tańczyli. Także mieliśmy zespół na żywo, co też było bardzo fajną atrakcją. Jesteśmy bardzo mocno zbudowani. Zarówno dzielnica, jak i te trzy przystanki miejskie bardzo nas zaskoczyły. Ja się bardzo cieszę, bo naprawdę mieszkańcy Zielonej Góry mają wielkie serca, hojne portfele

Więcej w materiale wideo.