Badamy dzieciaki w ramach poradni specjalistycznych, które zgłaszają się z przeróżnymi problemami. Trudno to nazwać sensu stricte profilaktyką. W tej chwili są to określone problemy chorobowe, czy określone problemy zdrowotne, z którymi te dzieciaki się do nas zgłaszają, znaczy rodzice się zgłaszają z dziećmi. I próbujemy w tej chwili przynajmniej wstępnie określić, jakiego to jest rodzaju problem, czy on jest pilny, czy on może poczekać, czy możemy sobie pozwolić na opóźnienie tej diagnostyki, czy wymaga pilnej diagnostyki