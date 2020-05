Ponad milion złotych straty poniósł Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. To wynik pandemii koronawirusa. Ośrodek zmuszony był zrezygnować ze wszystkich organizowanych imprez.

O szczegółach mówi dyrektor WOSIR-u Bogusław Sułkowski.

To są duże straty. Myśmy codziennie od 12 marca przyjmowali rezygnację grup sportowych. To jest grup ponad milion złotych. Teraz część z tych strat uda nam się zrekompensować. Niektórzy już chcą wrócić do Drzonkowa