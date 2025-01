WOSiR i RCAK przygotowały moc atrakcji na Finał WOŚP [WIDEO]

Lista wydarzeń podczas 33. Finału WOŚP w naszym mieście stale się wydłuża. W swoje progi zapraszają mieszkańców również Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie oraz Regionalne Centrum Animacji Kultury.

– WOSiR już po raz 14 organizuje duży koncert. Przez te lata zebraliśmy około pół miliona złotych na WOŚP – mówi Bogusław Sułkowski, dyrektor WOSIR-u.

W tym roku, jak zwykle będzie bardzo radośnie, kolorowo, sportowo, tanecznie, śpiewaczo i smacznie. Osoby, które do nas przyjdą, będą mogły zjeść smaczne posiłki wyprodukowane przez naszych drzonkowskich kucharzy. To wszystko przygotowali ludzie dobrej woli. Zapraszamy od 11:00 do 18:00, robimy to w dużej, ciepłej hali.