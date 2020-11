Rozpoczęła się rejestracja sztabów 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poszukiwania wolontariuszy ruszyły także w Zielonej Górze. Z powodu epidemii, ich nabór będzie się odbywał wyłącznie przez internet.

Rejestracja wolontariuszy odbywa się poprzez stronę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – iwolontariusz.wosp.org.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby niepełnoletnie, które chcą kwestować, powinny mieć dorosłego opiekuna. To on zakłada w bazie WOŚP konto opiekuna i zgłasza wolontariusza. Oprócz danych osobowych do zarejestrowania w bazie WOŚP jest potrzebne zdjęcie.

Wolontariuszami zostaną ci, których zgłoszenia potwierdzi sztab. W minionym roku w Zielonej Górze kwestowało ponad 300 osób.

29. finał WOŚP odbędzie się 10 stycznia przyszłego roku. Celem zbiórki pieniędzy będzie zakup sprzętu laryngologicznego i do diagnostyki głowy.