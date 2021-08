Wolontariusze pilnie poszukiwani. Tym razem do obsługi tegorocznej edycji Kozzi Film Festiwalu. Zadaniem wolontariuszy będzie między innymi pomoc przy organizacji spotkań, obsługa widowni oraz wsparcie punktu informacyjnego festiwalu.

Zgłoszenia o chęci przystąpienia do wolontariatu można deklarować mailowo na adres kozzi.wolontariat@norwid.zgora.pl lub osobiście w gmachu głównym Biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Zrobić to można do 3 września.