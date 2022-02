Czy wobec agresji Rosji na Ukrainę koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra zagrają jeszcze w lidze VTB? Takie pytanie od razu pojawiło się wśród kibiców zielonogórskiego basketu.

Takie pytanie skierowaliśmy do właściciela klubu Janusza Jasińskiego.

Myślę, że dziś świat ma dużo większy problem. Nie ma na razie takiego tematu u nas na tapecie. Szczerze powiedziawszy, nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji tego wszystkiego, bo nic za chwilę nie będzie działać. Tu nie chodzi o sport, tylko o to, jak sobie damy radę, gdy kilka milionów ludzi wjedzie do Polski. Nic nie wiadomo. To koniec Europy, jaką znamy.