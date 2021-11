Dziś Narodowe Święto Niepodległości. Wojewódzkie obchody odbyły się w tym roku w Zielonej Górze. A jednym z ważniejszych elementów uroczystości w naszym mieście był przemarsz starówką. Oczywiście w wojskowej asyście.

Jak podkreślali uczestnicy apelu na Placu Bohaterów – 11 Listopada to jeden z ważniejszych dni w naszej historii. Polacy powinni pamiętać, że niepodległość i wolność to coś, o co walczyli nasi przodkowie. I co ważne – przywileje te nigdy nie są dane raz na zawsze. Mówi Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra.

Myślę, że warto młodych ludzi uczyć tego. Bo przecież Polska przez wiele lat była państwem zniewolonym. Warto pamiętać, że kiedyś ktoś poświęcił życie. Żebyśmy my dziś mogli świętować ten dzień.

Przypomnijmy – Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. Na czele państwa jako naczelnik stanął wtedy Józef Piłsudski. Dzisiejsze obchody to szansa jednak nie tylko do podziękowania tym, którzy walczyli wtedy. To też wdzięczność dla tych którzy dziś stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Mówi Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.

Mamy też dziś trudne wyzwanie dla naszej Ojczyzny. Mamy doświadczenie na granicy wschodniej. I tutaj musimy być razem, bez względu na interesy polityczne. Dziękuje więc także żołnierzom wojska, straży granicznej, funkcjonariuszom policji. Za to, że z takim poświęceniem bronią integralności naszej granicy państwowej.

Wojewódzkie uroczystości to nie jedyne biało – czerwone akcenty tegorocznego 11 Listopada w Zielonej Górze. Oprócz tego zorganizowany został także piknik przy Centrum Biznesu. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli zaprosiło natomiast na 5. Święto Młodego Lubuskiego Wina. W planach obchodów pojawił się także “Marsz Niepodległa w Europie” z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele oraz koncert symfoniczny dla Niepodległej w Filharmonii Zielonogórskiej.