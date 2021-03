Ma w papierach grę m.in. w Zawiszy Bydgoszcz, Podbeskidziu Bielsko-Biała czy Rakowie Częstochowa, ale lokalni kibice piłkarscy najbardziej pamiętają go z Lechii. Wojciech Okińczyc był gościem programu Piłkarska Zielona Góra.

35-latek obecnie strzela gole na B-klasowych boiskach w barwach Stali Jasień, do której dołączył przed tym sezonem. Pytany w Radiu Index o powrót do Lechii Zielona Góra powiedział: – nigdy nie mów nigdy.

Na dziś Okińczyc jest zawodnikiem Stali Jasień, która w żarskiej B-klasie nie ma sobie równych, jesienią wygrywając wszystkie mecze. Wiosna w B-klasie miała nastać z końcem marca, ale już wiadomo, że na granie na tym szczeblu rozgrywek trzeba będzie jeszcze poczekać. Jak długo? Tego na razie nie wiadomo, na razie lockdown w całym kraju ma obowiązywać do 9 kwietnia. W tym czasie wszystkie amatorskie rozgrywki, a wiec od IV ligi w dół są zawieszone.

Na pewno trenować nie możemy. Wiem, że są próby poradzenia sobie z tą sytuacją przez związki wojewódzkie. Czytałem artykuł, że Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej i Zachodniopomorski rozmawiają z klubami IV ligi i niżej. Jedyne, co możemy robić teraz, to trenować indywidualnie, żeby nie zmarnować okresu styczniowo-lutowego. Mam nadzieję, że po świętach wszystko wróci do normy i będziemy mogli grać.