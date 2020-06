W piątek po przeszło 260 dniach rusza PGE Ekstraliga. W Radiu Index o szansach zespołów, w tym przede wszystkim Falubazu rozmawiali dziennikarze – Maciej Noskowicz i Marcin Krzywicki.

Dwa pyszne dania na początek. Dziś o 18:00 we Wrocławiu Betard Sparta zmierzy się ze wzmocnionym Jarosławem Hampelem Motorem Lublin.

To są faworyci, gospodarze, ale przez to, że ta liga jest tak poprzewracana i ciekawe składy, to myślę, że te przystawki – te dwa dzisiejsze mecze będą fantastycznie smakować dzisiaj.

W drugim dzisiejszym meczu Eltrox Włókniarz Częstochowa będzie podejmował MR Garden GKM Grudziądz (20:30).

Grudziądz mimo wszystko jest pretendentem, tam poza Nickim Pedersenem jest kilku zawodników, co do których ja nie mam pewności, czy oni na wyjazdach są tak punktować, jak u siebie. Włókniarz to zespół kompletny, moim zdaniem faworyt numer jeden do mistrzostwa. Potrafią maksymalnie wykorzystać atut własnego toru. Marek Cieślak nie musi się pod Jasną Górą modlić, bo wystarczy, że poukłada odpowiednio te klocki odpowiednio i będzie wynik.

Do niedzieli muszą poczekać fani Falubazu. Zielonogórzanie na “dzień dobry” jadą do beniaminka z Rybnika. Cel przed drużyną z naszego miasta?

Walka o czwórkę to musi być cel każdej drużyny, inaczej nie ma sensu przystępować do rozgrywek. Play-offy generują zainteresowanie, kibiców, sponsorów, dodatkowe pieniądze. Jeśli Falubaz chce o nie walczy, to mecz z Rybnikiem trzeba wygrać. No, gdzie, jak nie w Rybniku zacząć od wyjazdowego zwycięstwa? Falubaz na papierze jest lepszą drużyną.

Rybniczan za pięć dwunasta wzmocnił w charakterze gościa Adrian Miedziński. Czy wychowanek i zawodnik Apatora będzie częstym gościem na Śląsku?

Jeżeli zdobędzie powyżej 10 punktów i przechyli szalę na stronę gospodarzy, to będzie prawdziwym “gościem”, poklepywanym w Rybniku przez prezesa Mrozka i wszystkich. Pamiętajmy, że to człowiek, który miał kapitalne sezony.

Spotkanie Falubazu w niedzielę o 16:30.

