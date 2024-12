Chcielibyśmy, żeby to lodowisko było dostępne mniej więcej do końca marca, w zależności oczywiście też od warunków, ponieważ nie mamy jeszcze aury ani zimowej, ani śniegowej. Czekamy jak ta pogoda będzie się zmieniać. Prognozy mówią, że 18 – ego będzie 7 stopni, mamy nadzieję, że to nieprawda. Są warunki techniczne, żeby to lodowisko utrzymywać, natomiast tutaj będziemy decydować, czy rzeczywiście te parametry będą umożliwiały uruchomienie. Natomiast zapraszamy mieszkańców, pan prezydent Pabierowski jest inicjatorem tego pomysłu, tak żeby to życie, które się skupia w Zielonej Górze, na razie niekoniecznie w centrum, żeby te wszystkie wydarzenia były dla mieszkańców dostępne właśnie na deptaku w centrum