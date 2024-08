W środę, 28 sierpnia Oddział Lubuski Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zaprasza do odwiedzenia swojej siedziby. Chodzi szczególnie o dzieci i młodzież, bo przygotowano dla nich szereg atrakcji w ramach wydarzenia „Witamy szkołę: zdrowo i bezpiecznie”.

O szczegółach mówi Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego NFZ.

Wspólnie z naszymi partnerami zadbamy o to, żeby czas spędzony z nami był przede wszystkim pouczający i zachęcający do bezpiecznych zachowań. A co przygotowaliśmy? Będą gry i zabawy na temat zdrowego odżywiania, zdrowego ruchu i zdrowia psychicznego dziecka.