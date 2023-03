Czy wiosna to szczególny moment dla naszej cery? Okazuje się, że tak i warto w tym czasie ze szczególną troską zadbać o naszą skórę, zwłaszcza na twarzy. Czy jest jakiś złoty środek na przygotowanie naszej cery do wiosny, co za tym idzie do zmieniających się warunków atmosferycznych i pierwszych promieni słońca?

Najważniejsze jest odpowiednie oczyszczanie naszej cery – bez względu na porę roku. I to właśnie od niego powinniśmy zacząć – mówi kosmetolog Anita Zapolska – Górniak.

Czyli dobry żel oczyszczający. Poza tym warto zwrócić uwagę, czy Wasze żele oczyszczające nie zawierają drobinek. Bo jeśli używamy tego typu kosmetyków codziennie, ona pozbywa się naturalnej bariery ochronnej. I wtedy pojawiają się defekty skórne. A tego nie chcemy.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

Wiosną powinniśmy używać lekkie kremy, silnie odżywcze i nawilżające. Powinniśmy pamiętać też o unikaniu mocnych kwasów, a jeśli już je użyjemy to pamiętajmy o mocnym kremie z filtrem. Nawet niech to będzie 50.

Jak dodaje Anita Zapolska – Górniak – coraz częściej pielęgnacją cery, także na wiosnę, interesują się panowie.