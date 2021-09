Jak co roku, w czasie zielonogórskiego winobrania, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze organizuje kiermasz książek. Tegoroczny rozpocznie się już w poniedziałek 6 września i potrwa do soboty 11 września.

Książki będzie można znaleźć i kupić w namiocie tuż obok biblioteki. Będzie on czynny w tygodniu od 10 do 17, a w sobotę od 10 do 14. Anna Urbańska z biblioteki Norwida zdradziła nam jakie gatunki literackie znajdziemy na tegorocznym kiermaszu.

Przygotowaliśmy około trzech tysięcy pozycji. Będą to przeróżne książki: literatura piękna – polska i obca. Będą tam i romanse, i kryminały, i troszeczkę też literatury popularnonaukowej. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Tam znajdą się także pozycje dla dzieci, więc zapraszamy również z całymi rodzinami. Można przeglądać, można wybierać interesujące pozycje.

Oprócz książek na kiermaszu będą też płyty winylowe i filmy na DVD o przeróżnej tematyce. Ceny dość konkurencyjne, bo niektóre egzemplarze będzie można nabyć już za 2 złote. Z kolei dla osób, które zakupią więcej rzeczy, planowane są rabaty.

Materiał przygotowała Izabela Budakowska