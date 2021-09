Auta znane z polskich ulic w czasach PRL, zachodnie klasyki, a także amerykańskie krążowniki szos – te wszystkie motoryzacyjne “perełki” zjadą w niedzielę w jedno miejsce Zielonej Góry.

Wystawa pojazdów zabytkowych i klasycznych w naszym mieście odbędzie się drugi rok z rzędu, tym razem jednak przy okazji Winobrania. Mówi Kacper Rosik, jeden z organizatorów niedzielnego wydarzenia.

Zobaczymy samochody z różnych czasów i miejsc, także ze Stanów Zjednoczonych. Auto Marcina Obary pali – bagatela – 20-22 litry.

To jest amerykańska ciężarówka pickup GMC 100. Najpopularniejszy farmerski samochód od lat 40′ do 70′ XX w. Ten model jest stylizowany. Przyjmuje się to, co najlepsze dała amerykańska motoryzacja i robi się z tego styl życia.