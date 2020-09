Jak sprawdziło się tegoroczne, nieco mniejsze Winobranie? Na ile zdała egzamin zmiana lokalizacji głównej sceny koncertowej? O to pytaliśmy samego Bachusa, a właściwie odtwórcę tej roli, czyli Marcina Wiśniewskiego.

Podczas dni miasta było z pewnością mniej tłoczno, choć nie wszyscy potrafili utrzymać dyscyplinę, która wynikała z obostrzeń sanitarnych – ocenia Wiśniewski.

Było mniej stoisk, było luźniej na mieście w strefie winobraniowej, czyli Niepodległości, Żeromskiego, luźniej było wokół ratusza i to było widać, mimo że – mam wrażenie – ludzi było tyle samo. Jednak ludzie chyba zapomnieli o tym, jakie mamy czasy. Dystans społeczny był troszeczkę ignorowany, tak samo zasłanianie nosa i ust. I to jakoś mi się rzuciło w oczy, tym bardziej, że ja sam się ochraniałem.

Po raz pierwszy Winobranie było obchodzone także poza ścisłym centrum Zielonej Góry. Bachus odwiedzał sołectwa w dzielnicy Nowe Miasto razem ze stowarzyszeniem Akademia Tradycji. Tam odbywały się np. pokazy wyrobu soku z winogron.

Przecieraliśmy szlaki. Wydaje mi się, że bardzo nam się to udało. Jako ludzie odwiedzający – Bachus, świta i przecudowni, przewspaniali ludzie z Akademii Tradycji – wieźliśmy tradycję w takiej małej pigułeczce do okolicznych sołectw. Z drugiej strony to przyjęcie przez sołtysów i mieszkańców było bardzo dobrze zorganizowane. Na razie jeszcze w powijakach i na szybko, ale odbiór i ludzi, i nasz był bardzo dobry, więc mam nadzieję, że jak się to dopracuje, stanie się to już winobraniową tradycją.