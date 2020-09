Winobranie mimo koronawirusa? Święto Zielonej Góry odbiło się szerokim echem w ogólnopolskich mediach. Internauci komentują postawę prezydenta Janusza Kubickiego, który sceptycznie podchodzi do tematu koronawirusa.

Jedni gratulują odważnej postawy włodarzowi, inni są jej przeciwni. Do sprawy odniósł się sam zainteresowany w środowej audycji Prezydent na 96 FM, nadawanej w Winobranie wyjątkowo, z zielonogórskiej starówki. Kaja Rostkowska pytała, czy skoro koronawirus nie jest groźny, to może Winobranie powinno się odbyć w normalnej formie, a także powinniśmy zrezygnować z maseczek?

Są miejsca, w których prawo nakazuje mi nosić maseczkę. Zawsze będę starał się być propaństwowcem. Są przepisy prawa, z którymi mogę się nie zgadzać, ale one są i powinienem je respektować i tak robię. Jeżeli wszyscy będziemy wybierać sobie przepisy, które będziemy stosować, to będzie to anarchia. Jeżeli są pewne przepisy, to staram się, żeby były one przestrzegane. Tak samo chodzi o DPS-y, o szkoły, o inne rzeczy. Nie mogę sam podjąć decyzji, np. o tym, żeby nie nosić maseczek. To nie jest moja kompetencja.