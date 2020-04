Czy w Zielonej Górze odbędzie się w tym roku Winobranie i Festiwal im. Anny German? Takie oto pytania skierowaliśmy dziś w „Miejskim Alercie” do Janusza Kubickiego.

Prezydenta Zielonej Góry pytaliśmy dziś właśnie o to, czy największe kulturalne imprezy w mieście zostaną odwołane. Janusz Kubicki nie ukrywa, że nad odwołaniem obu imprez miasto bardzo poważnie się zastanawia, choć żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły.

Jeszcze nie odwołaliśmy Winobrania, ale to chyba odejdzie do przeszłości. Pani dyrektor ZOK Agata Miedzińska prowadzi rozmowy, ale bez zobowiązań finansowych. Chyba jednak Winobranie nie będzie takie, do jakiego przywykliśmy. Wirus do tej pory nie zniknie, więc nie wyobrażam sobie, abyśmy mieli kogoś gościć.