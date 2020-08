Fundacja Lyada powraca z cyklem spotkań „COOLturalna Zielona Góra”. Jest to forma edukacji międzykulturowej – zaproszeni obcokrajowcy opowiadają, jak wygląda życie w ich ojczyznach, prezentują też tradycyjne stroje czy potrawy danego kraju. Na spotkaniach goszczą również Polacy, którzy spędzili kilka lat za granicą. W najbliższej odsłonie cyklu wysłuchamy ciekawostek o Gruzji.

Czego możemy się spodziewać w trakcie spotkania? Wyjaśnia Agnieszka Mikołajska z fundacji Lyada.

Będziemy gościć Marię Madej, która mieszkała w Gruzji. Zajmuje się winiarstwem, zapraszamy więc lokalnych winiarzy na to spotkanie online. Będzie mówiła o bardzo fajnych rzeczach, jakim sposobem trafiła do Gruzji, co ją urzekło, co zainspirowało, dlaczego Gruzja w ogóle. Zapraszam więc państwa serdecznie, bo myślę, że warto.