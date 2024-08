23. sierpnia od 17.00 do 21.00 przy pomniku Bachusa w Zielonej Górze koncert charytatywny. Pomagamy Wiktori Krokos to 4- letniej zielonogórzance, która zmaga się z nowotworem – neuroblastoma IV stopnia z przerzutami do kości i szpiku.

– Wiktoria cudowna, śliczna i silna dziewczynka dzielnie znosi leczenie, ale żeby ono mogło być kontynuowane, potrzebne są pieniądze i stąd ta akcja. Marzeniem Wiki jest to, że chce mieć włosy – na naszej antenie komentował Romek Awiński jeden z organizatorów koncertu.

Wiktoria jest po pierwszych chemioterapiach i bardzo dzielnie to znosi. Kiedy słyszysz takie historie to po prostu natychmiast chce Ci się krzyczeć, chce Ci się przeklinać, a potem myślisz o tym co można zrobić

“Coś” czyli koncert “Wszystko dla Wiki”. W piątkowe popołudnie i wieczór na deptaku licytacje, kiermasze, konkursy, poczęstunek. Oprócz zabawy i uśmiechu potrzebna jest kasa bo jej brakuje na leczenie. Lista licytacji jest długa, a cały dochód z wydarzenia będzie przekazany na leczenie 4-latki.