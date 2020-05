Osadzeni w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze szyją kolejne partie maseczek. W ten sposób wspomagają miejskie i wojewódzkie instytucje. Pomoc rzeczowa trafi m.in. do Szpitala Uniwersyteckiego i szpitala w Ciborzu.

W akcji szycia maseczek, zorganizowanej wspólnie przez Służbę Więzienną i Ministerstwo Sprawiedliwości, pomagają darczyńcy.

W ten sposób areszt włączył się do wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej – „Resort sprawiedliwości pomaga”. Te wszystkie wydarzenia nie mogłyby mieć miejsca rzecz jasna bez pomocy darczyńców, którzy wspierają naszą akcję. Szczególne podziękowania kierujemy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu, który wypożyczył 4 maszyny do szycia.