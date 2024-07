Kolejny raz będzie można zwiedzić Wieżę Braniborską. I to już w najbliższy weekend, bo 13 i 14 lipca. W sobotę obiekt będzie można odwiedzić od godziny 10 do 23. W niedzielę natomiast zwiedzanie Wieży Braniborskiej będzie możliwe od 10 do 20. Na jakie atrakcje można liczyć, oprócz pięknych widoków?

Pytamy o to Szymona Płóciennika z Fundacji Tłocznia.

Różne wydarzenia towarzyszące. Między innymi spacer po Wzgórzu Braniborskim, spotkanie autorskie z Krzysztofem Koziołkiem, pokazy astronomiczne już po zmroku. Zaprezentują się również studenci z koła naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Coś dla siebie znajdą także łakomczuchy, jeśli dopadnie ich głód po wspinaczce na taras widokowy.

Na te dwa dni reaktywujemy też kawiarnię, na parterze. Będzie między innymi lemoniada, kawa, sycące przekąski, ciasta. Będą też wyroby od lokalnych winiarzy.

Płóciennik dodaje – wstęp na wieżę jest bezpłatny. Podobnie udział w wydarzeniach towarzyszących. Pieniądze przydadzą się tylko na zakup smakołyków w kawiarence.